El Turco Mohamed confirma el miedo que había en Brasil

Por el solo hecho de pensar que Brasil podía tener a México en la primera fase, había temor, no quieren enfrentar al Tri.

Por: Mauro Palacios 12 de Abril 2022 · 11:23 hs

Antonio Mohamed, hoy entrenador de Atlético Mineiro, aseguró que en Brasil había temor por la posibilidad de tener a México en su grupo del Mundial de Qatar 2022.

En Argentina se celebró que les tocara el Tricolor en el Grupo C, el Turco señaló que están equivocados y remarcó lo complejo que es enfrentarlo, percepción que notó todavía más fuerte entre los aficionados brasileños.

"Yo no creo eso, se toma como un rival de bastante cuidado. Ahora, lo que por ahí se habla en los programas es que había europeos más fuertes y con más historia, pero también México es una selección que en los últimos diez Mundiales pasó de ronda, entonces es un antecedente muy valioso. Argentina sabe que México es un rival difícil", sentenció en Fox Sports.

"Los que no quieren enfrentar a México son los brasileños, esa es la verdad, porque México siempre se crece. Cuando se iba a hacer el sorteo los brasileños me decían ojalá que no nos toque México, porque siempre nos complica".