El Turco Mohamed desembarcará a la Liga MX

Antonio Mohamed se encuentra sin trabajo, y en su círculo más íntimo aseguran que su retorno a la Liga MX parece ser cuestión de tiempo.

Por: Mauro Palacios 16 de agosto 2022 · 13:22 hs

El viernes 22 de julio, Antonio Mohamed se encuentra libre tras ser expulsado de la silla como Director Técnico del Atlético Mineiro. El entrenador argentino dirigió al conjunto brasilero en 45 ocasiones y sus números son muy buenos y asombra estar hablando de esto, ganó 28 partidos, empató 12 y perdió 5.

Conquistó Atlético Mineiro, dentro de su gestión, la Supercopa de Brasil (derrotando al Flamengo) y con el Campeonato Mineiro. A su vez, clasificó al equipo a los Cuartos de Final de la Copa Libertadores y estaba tercero en el Brasileirao.

El Turco, se encuentra sin trabajo, y se le abre la oportunidad de regresar a la Liga MX. Varios equipos están tras sus pasos, y quienes conviven con el entrenador en su intimidad, aseguran que en poco tiempo volverá al fútbol donde él mismo reconoce que aprendió todo como entrenador, en especial de uno de sus maestros que jamás lo dirigió pero fue fuente de inspiración, Ricardo La Volpe.

"A mí me gustaría tener un desafío para ser campeón. Apenas terminé de trabajar (en Atlético Mineiro) tuve muchas ofertas de trabajo, pero hoy no tengo las ganas de trabajar y ninguna me movió el piso. No podía decir: `este es un proyecto que me gusta´. No eran de Argentina, eran de Chile y México", admitió Antonio Mohamed en entrevista con ESPN Fútbol.

"Alguna posibilidad importante de México me queda, pero tendría que ser en un momento mío que quiera irme (de Argentina). Tengo 52 años y la mitad de mi vida la viví allá, mis hijos son todos mexicanos, es el lugar donde yo me siento más cómodo".