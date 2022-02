El Turco Mohamed fue claro sobre la posible llegada de Cristian Pavón

El entrenador argentino, ahora en Atlético Mineiro, ganó su primer título en Brasil y aprovechó para dejar en claro cuál es la postura sobre el delantero Xeneize.

Por: Mauro Palacios 22 de Febrero 2022 · 09:47 hs

Antonio Mohamed habló sobre el interés de Atlético Mineiro, por el jugador de Boca Juniors, Cristian Pavón. Y, si bien antes reconoció que los dirigentes le avisaron que podría llegar a mitad de año, también hizo una aclaración.

"Son los comentarios que uno escucha, es la realidad. Yo no pedí nada, el plantel está armado, posiblemente o no busquemos un jugador ahora. De acá a junio no se puede hacer ningún plan, hay un montón de partidos", aseguró en TyC Sports.

"Estoy viendo rivales que nos pueden tocar, a Boca y River no hay que prestarles atención ahora porque no son posibles rivales de la fase de grupos. De a poquito, todavía falta bastante para que empiece, estamos en la puesta a punto y mientras tanto seguimos compitiendo y seguimos en plan de ajustar muchas cosas para el equipo".

El ex entrenador de Rayados, Tijuana, América entre otros, reconoció que los más grandes de la Argentina se armaron para ganar la Copa Libertadores. "Boca y River achicaron el margen en este mercado de pases con respecto a las Copas anteriores. Trajeron jugadores de afuera cada uno, tres o cuatro, se reforzaron muy bien, los dos tienen como objetivo prioritario la Libertadores. La Copa va a estar muy buena".

"Hay varios equipos en Brasil que junto con Boca y River van a a ser protagonistas. Palmeiras, Flamengo, Corinthians, nosotros… va a haber una linda disputa por el trofeo. Va a ser una Copa Libertadores muy linda. Acá viven la misma ilusión con ganar la Copa y se preparan igual que nosotros".