El Vasco Aguirre pintó una realidad preocupante

El entrenador mexicano aseguró que van a tener la mejor versión del rival en el próximo duelo de LaLiga.

Por: Mauro Palacios 10 de mayo 2022 · 13:37 hs

Al Mallorca solo le quedan 3 finales para poder mantenerse en la Primera División española. El conjunto de Javier Aguirre ha sufrido varios altibajos, después de la derrota 6-2 contra el Granada, ahora deberán ir por la heroica contra el Sevilla, que busca meterse a la Champions League.

El entrenador mexicano aseguró que su plantel se encuentra en buena forma y busca revancha, sin embargo, hay ocasiones en las que se pregunta si sus jugadores son capaces de lidiar con la presión del posible descenso o no.

"Es difícil saber si se vieron sobrepasados, yo también me he hecho esa pregunta y si les pudo no lo puedo decir porque no lo sé, pero el jugador tiene que estar preparado para eso, para tener un ambiente hostil, para tener un ambiente amigable, para salir goleado, porque si no, no tienes carácter para estar en primera división".

"Estamos así por culpa nuestra, toda derrota trae consecuencias y una de ellas es esta, ya no dependemos de nosotros mismos, así que hay que sufrir doble".