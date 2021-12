El arquero de Maradona en México, expulsado de su club por irresponsable

No seguirá en Guaraní de Paraguay por "irresponsable", así lo definió el presidente del club tras ser expulsado y perder un campeonato que ya estaba ganado.

Por: Mauro Palacios 08 de Diciembre 2021 · 10:30 hs

El argentino Gaspar Servio no seguirá como arquero en Guaraní de Paraguay, pese a que tiene contrato hasta fines de 2023, su salida se da por una situación particular en el partido definitorio, fue expulsado en la última fecha del Torneo Clausura y su equipo no pudo vencer a Cerro Porteño y ser campeón, fue tildado de "irresponsable" por el presidente del club.

Servio fue expulsado por el árbitro Giancarlo Juliadoza el sábado pasado por ayudar a un compañero que estaba acalambrado a los 90 minutos del cotejo que Guaraní le ganaba 2-0 a Cerro Porteño.

El arquero vio la segunda amarilla tras una acción increíble: arrastró a su compañero Rodi Ferreira dentro del campo de juego, cuando éste había caído fuera. El referí consideró que estaba demorando la reanudación del juego y no pudo terminar el partido.

En el tiempo adicional, Cerro igualó 2-2 y fue campeón del torneo quedando segundo Guaraní. Con toda la bronca acumulada, el presidente del club, Juan Alberto Acosta, tomó una drástica decisión, el arquero surgido de River Plate y apodado allí como "El Loco", de 29 años, no continuará jugando en el equipo paraguayo.

Servio había sido amonestado a los 72 minutos por Juliadoza y a los 90 fue expulsado, situación que para la prensa paraguaya cambio el rumbo del cotejo y provocó el empate con tantos de Alberto Espínola y Juan Patiño. Cerro Porteño igualó 2-2 y ganó el título con 38 puntos seguido por Guaraní con 36.