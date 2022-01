El arquero que llega de la mano de José Luis Chilavert, para reemplazar al ex Santos Laguna

Atlético Tucumán hizo oficial la llegada de este joven arquero argentino y estuvo acompañado por José Luis Chilavert. Una gran historia entre el juvenil y su ídolo.

Por: Mauro Palacios 07 de Enero 2022 · 11:25 hs

El plena actividad del mercado de pases en el fútbol argentino, Atlético Tucumán anunció la llegada de Dante Nicolás Campisi y la curiosidad fue que junto al portero, que llega después del alejamiento del histórico Christian Lucchetti, exportero de Santos Laguna, y estuvo nada menos que José Luis Chilavert.

Para encontrar el motivo de la presencia de Chilavert en la oficialización del pase de Campisi a Atlético Tucumán hay que remontarse algunos años atrás, y todo comenzó por la idolatría que tiene el arquero del Decano por el mejor arquero paraguayo de la historia.

En una entrevista con el diario ABC de Paraguay, Campisi contó. “De chiquito tenía dos referentes en el arco, él y Juan Pablo Carrizo”, y el por entonces arquero de Sportivo Luqueño relató cómo se quedó con unos guantes de Chilavert.

“En una subasta que hacían en Vélez un amigo de la familia compró los guantes de José y me los regaló sabiendo que yo lo admiraba”, contaba Campisi, quien intentó unos años después contactarse con Chilavert por las redes sociales pero no tuvo suerte. Sin embargo, tuvo revancha.

“Pude llegar a una persona allegada a él, le hice saber que era mi ídolo y si se lo podía transmitir. Por suerte, José Luis me hizo llegar un saludo”, contó Campisi.

La historia entre los dos, acumula muchos más capítulos, Campisi recibió el llamado de Chilavert, el portero multicampeón con Vélez Sarsfield lo invitó a tomar un café. “No lo podía creer, le decía que no me haga una broma porque me moría”.

“Cuando nos conocimos para mí fue un sueño”, relató Nicolás al diario ABC y contó que Chilavert, que ya sabía que tenía los guantes, le regaló una camiseta de Vélez.

“Cuando llegué tenía mucha ilusión y no estaba a la altura de defender los colores de una institución tan grande. Y una de las personas que me sostuvieron en el día a día fue el gran Pepé Santoro, quién me acompañó durante todos esos años hablándome de la parte humana y me formó como arquero”, señaló Nicolás.

Campisi, pasó por México y recién en Paraguay logró continuidad hasta debutar en la Primera de Sportivo Luqueño. Ahora, llega a Atlético Tucumán con nada menos que Chilavert como respaldo.

“Con José Luis generamos una amistad. Inclusive me asesora en mi carrera deportiva”, reconoció Campisi en la entrevista con el sitio paraguayo. Hoy, tendrá la gran chance de mostrarse en su país.