El castigo de Guardiola para dos de sus jugadores por salir de fiesta

En plena alerta por el Covid-19 explotó Pep Guardiola y medios ingleses revelaron que estos futbolistas concurrieron a un bar nocturno tras la goleada del Manchester City.

Por: Mauro Palacios 21 de Diciembre 2021 · 09:24 hs

Manchester City llegó a fin de año de manera perfecta, llevan ocho victorias al hilo en Premier League y es casi un hecho que comenzará el 2022 como líder. Sin embargo, a pesar de las goleadas recientes, hubo algo que generó un gran descontento y furia interna en Pep Guardiola.

En las últimas horas, medios ingleses revelaron que Jack Grealish y Phil Foden salieron juntos durante la noche del martes tras la victoria por 7-0 ante el Leeds United de Marcelo Bielsa. Esto no gustó para nada en el club debido a las alarmas ya activadas por la explosión de casos de coronavirus en Reino Unido.

A ello se le suma quelos jugadores no habrían vuelto en el mejor de los estados en el entrenamiento del miércoles, motivo por el cual Pep Guardiola los relegó del equipo titular para enfrentar a Newcastle, duelo que terminaron ganando 4-0.

“No fue rotación, no. Me decidí por este equipo porque merecían jugar, estos muchachos y no los otros. En Navidad presto mucha atención al comportamiento dentro y fuera del campo. Y cuando fuera de la cancha no es adecuado, no van a jugar".

“Debemos estar concentrados todo el tiempo por las distracciones en Navidad y todo lo que pasa. Tienes que seguir concentrado".