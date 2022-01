El colombiano asegura que Marcelo Gallardo podría hacer grandes cosas en Europa

El delantero colombiano, sueña con el boleto para el Mundial de Qatar 2022, hoy busca afianzarse en el Eintracht Frankfurt, y defendió la camiseta de River Plate de 2017 al 2021.

Por: Mauro Palacios 05 de Enero 2022 · 12:22 hs

Rafael Santos Borré conquistó junto con su scompañeros, seis campeonatos defendiendo la camiseta de River Plate, hace unos meses inició su segunda experiencia en el futbol de Europa, ya que tuvo la posibilidad en Villarreal, para Rafa, Marcelo Gallardo es un entrenador que se podría adaptar fácilmente en el futbol europeo.

“Las cosas que hace Marcelo se ven en algunos equipos en Europa y los equipos que marcan diferencia. Creo que Marcelo fácilmente se podría adaptar a Europa llegando a un club donde le permitan imponer su estilo. Podría hacer grandes cosas”, dijo el atacante en conferencia de prensa desde Alemania.

“Hay muchas cosas que en Europa les da miedo hacer y Marcelo es arriesgado, le gusta hacer nuevas cosas”. El futbolista de 26 años llegó al Eintracht Frankfurt en el mercado de 2021, y actualmente es importante para el entrenador Oliver Glasner.

“Cuando llegué a Villarreal era muy chico, no tenía experiencia, no había tenido un paso por un club que me brindara experiencia. Mi paso por Argentina me dio madurez y experiencia para poder llegar de buena forma a Europa. La verdad que me ha gustado la experiencia en Bundesliga, una liga muy buena, agresiva, muy rápida, el futbol es muy intenso, muy movido y con mucha calidad. Me gustan ese tipo de competiciones, estoy en una gran liga y estoy orgulloso de la decisión que tomé”.