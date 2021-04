"El coste por salir de la Superliga no se acerca a los 9M€"

Vinai Venkatesham, CEO del Arsenal, lo ha desvelado en un foro con aficionados gunners. Junto a Josh Kroenke, aseguraron que será la propiedad del club quien asuma los costes externos de la salida.

Por: Xavier Mejía 22 de Abril 2021 · 17:57 hs

En una semana muy difícil para los propietarios de los clubes ingleses miembros del 'Big Six', los dueños norteamericanos del Arsenal han salido públicamente a pedir disculpas. Lo han hecho en un foro con aficionados. Josh Kroenke, director del Arsenal y miembro de la propiedad KroenkeSports & Entertainment, dirigida por su padre Stan, y el CEO del Arsenal, Vinai Venkatesham, han reiterado sus disculpas a los aficionados del Arsenal por el fiasco de la Superliga.

Kroenke ha desvelado que "la propiedad se encargará de los costes externos de la salida de la Superliga". "Nos preguntamos, ¿qué es peor: la Premier o la Premier sin el Arsenal? También nos preguntamos ¿qué quieren los fans? El aficionado mundial quiere Arsenal-Barca con la mayor frecuencia posible. Los aficionados ingleses quieren ver más partidos importantes, pero aún quieren sus noches frías en Stoke. Lo hicimos mal. Ha sido una semana loca, no hemos representado bien al club, hemos aprendido. Nunca fue nuestra intención dañar el fútbol inglés. El liderazgo consiste en reconocer cuando te equivocas, corregir y disculparte. Será la propiedad quien se haga cargo de los costes externos de la salida de la Superliga. No vamos a vender", explicó a los hinchas gunners. "¿Si no vuelven a invitar a la Superliga? Primero preguntaremos a los aficionados", finalizó Kroenke.

Pero fue VinaiVenkatesham, CEO del club, quien aclaró algunos detalles de la famosa indemnización, tras romper los clubes ingleses el contrato vinculante de la Superliga: "No se acerca a los nueve millones euros de los que se habla. Realmente siento mucho el papel del Arsenal en una semana difícil para el fútbol. He estado en contacto con los otros 14 clubes de la Premier para pedir disculpas. Estamos trabajando duro para reconstruir nuestra reputación".

