El delantero mexicano de LAFC seguirá fuera de las canchas

Las malas noticias siguen para Los Ángeles FC, el delantero mexicano Carlos Vela, sigue lesionado.

Por: Facundo Agudo 12 de Septiembre 2021 · 13:33 hs

El DT, Bob Bradley, fue el encargado de revelar la noticia sobre Vela, este domingo el equipo angelino se enfrentará a Real Salt Lake, en el estadio Banc of California, y la gran ausencia será Carlos Vela, que sigue fuera de las canchas por una dura lesión.

“Carlos Vela no está entrenando con nosotros, no es una situación día a día, es más semana a semana. He dicho varias veces que seremos muy cuidadosos con él”, estas fueron las palabras del DT Bradley.

El pasado 21 de agosto, Vela sufrió un tiro en el cuádriceps de la pierna derecha, durante el duelo contra Vancouver Whitecaps y desde entonces no ha jugado mas para el equipo de la costa oeste, perdiéndose partidos importantes, con el Clásico del Trafico, el partido donde se enfrentan los dos equipos de la ciudad de Los Ángeles.

Cabe mencionar que el contrato de Vela con el LAFC terminará a finales de este año y su permanencia en la franquicia esta en duda.