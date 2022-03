El duro de mensaje de Marcelo Gallardo por los abucheos de Lionel Messi

El entrenador argentino de River Plate Dios opinión acerca de la situación que vive el argentino Lionel Messi en el fútbol francés

Por: Alejandro Liporacci 14 de Marzo 2022 · 14:14 hs

La eliminación en Champions League para el PSG nifica un duro golpe en el conjunto parisino, que ya se visualizaba en los cuartos de final de la competición luego de haber ganado el partido de ida.

Sin embargo en el partido de vuelta disputado en el Santiago Bernabéu, el conjunto merengue logró remontar los goles de Mbappé tanto en el encuentro de ida como en el de vuelta. 3 goles de Karim Benzema le permitieron dar la vuelta al conjunto de local y así clasificarse por encima de los parisinos.

Este duro golpe al equipo francés se avistó repercutido en el ánimo de sus aficionados que en el último encuentro de liga abuchearon a sus jugadores, en especial al brasileño Neymar y al argentino Lionel Messi.

Este hecho ha repercutido a lo largo del mundo y en Argentina el técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, fue interrogado sobre este hecho y respondió de manera contundente ante el repudio de los aficionados parisinos.

“En el fútbol nada llama la atención. Nada llama la atención en el fútbol. Tampoco nos hagamos… Nosotros lo maltratamos bastante a Messi, también. Ahora no nos hagamos los patriotas. Porque he escuchado a mucha gente, pero nosotros lo maltratamos bastante. Previo a que renunciara él a la selección, que después, gracias a Dios, se arrepintió y volvió", señaló Gallardo.

"Pero, ¡acuérdense! Tengamos memoria, también. Entiendo que en otros lugares también vivan el fútbol de diferente manera. Y si se tiene que reprobar, reprueba de esa manera. Yo no lo comparto. ¡Para nada! No lo comparto para nada. Pero, bueno, en el fútbol esas cosas no me sorprenden que pasen”, indicó el entrenador de River Plate.