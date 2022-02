El duro testimonio de Eriksen tras su accidente

El mediocampista danés confesó la manera en la que vivió su accidente en la Eurocopa

Por: Alejandro Liporacci 11 de Febrero 2022 · 12:36 hs

Luego de su terrible accidente durante la última Eurocopa, el mediocampista danés Christian Eriksen pudo mantener su sueño de jugar al fútbol profesional tras ser fichado por el Brentford de la Premier League. El mediocampista que ahora debe jugar con un desfibrilador recordó en una entrevista a medios ingleses sobre el episodio vivido con su selección en el inicio del torneo continental.

"Lo recuerdo todo, excepto cinco minutos. Recuerdo el saque de banda, la pelota que me golpea en la rodilla y no sé qué ocurrió después. Me desperté con mucha gente alrededor mía y presión en mi pecho, intentando recuperar el aliento. No entendía qué estaba pasando (...) Empecé a pensar si me había roto las piernas, la espalda. Intentaba mover todo para entender qué ocurría", comentó el danés sobre lo que vivió el día de su accidente.

"¿Cuánto tiempo ha estado fuera?" y otro respondió: "cinco minutos". Esa fue la primera vez que escuché que me había ido", explicó el mediocampista al momento de estar ingresado en la ambulancia camino al hospital. "Va a ser muy especial poder volver a un campo de fútbol y jugar después de siete u ocho meses. Va a ser increíble", indicó Eriksen.

Finalmente señaló que su desfibrilador no le impide jugar al fútbol y no lo ve como impedimento para recuperar su mejor nivel: "No veo ningún riesgo. Tengo un DAI, si algo me pasa sé que puedo estar seguro (...) No veo ninguna razón por la que no pudiera volver a mi mejor nivel, si soy sincero. Ha sido una larga recuperación y aún queda, pero siento que cada vez está más cerca mi vuelta y tengo paciencia para esperar al momento adecuado".