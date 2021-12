El emotivo mensaje de Lionel Messi para su amigo que dejó el fútbol

Entre tantos mensajes para este jugador que fue importante en la selección Argentina, apareció el capitán y líder de la albiceleste y emocionó a todos.

Por: Mauro Palacios 07 de Diciembre 2021 · 11:26 hs

Maximiliano Rodríguez, decidió cerrar su carrera como jugador profesional a los 40 años, además de haberse retirado siendo ovacionado por la gente de Newell’s en el Marcelo Bielsa, recibió muchos saludos pero un, muy particular.

Lionel Messi, quien compartió camiseta con Maxi en la Selección Argentina, y cumplen años el mismo día, 24 de junio, le dedicó un emotivo mensaje. “Hola, ‘Fiera’. Antes que nada, quiero felicitarte por la carrera que hiciste, decirte que fue un honor para mí compartir cancha con vos. Sos una grandísima persona a la cual respeto y quiero mucho...Se termina una etapa y empieza otra y ojalá encuentres algo que te llene como lo hacía el fútbol hasta ahora. Te deseo todo lo mejor, te mando un abrazo grande y nos vemos pronto. Nos vemos, ‘Fiera’”.

El mismo Maxi Rodríguez, autor de un gol recordado por todos, en el mundial de Alemania 2006, en los octavos de final frente al Tri de Ricardo La Volpe, tomó el micrófono y dejó sus sensaciones.

“Ahora nos vamos dando cuenta de todo, que ya no vamos a estar dentro de un campo de juego, pero me voy muy tranquilo. Como ya lo dije en el video, di todo y me vacié por completo, entonces me voy muy tranquilo, con la frente en alto y agradecido al fútbol en general".

"Era el momento, lo sentí y creo que hay que hacerlo, así lo hice a lo largo de mi carrera. No hacía nada por hacer, me duele porque toda la vida jugando al fútbol, defendiendo este escudo y ya no lo voy a tener más…Creo que me identifiqué con todas la camisetas que pude jugar, es algo importante. Y lo que dije siempre, no me imaginaba jugar tantos años con Newell's y la Selección Argentina. Se dio todo eso y lo disfruté. Me voy tranquilo y satisfecho con la carrera que hice".