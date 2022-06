El entrenador de Pumas se puso una meta muy peligrosa

El argentino recordó los valores del Club Pumas, entre ellos promover a sus jugadores de las fuerzas básicas y nunca renunciar a ser candidato en el torneo.

Por: Mauro Palacios 08 de junio 2022 · 11:02 hs

Andrés Lillini continua al mando de Pumas en el Torneo Apertura 2022, luego de renovar con el equipo hasta el año 2023. Será un torneo fuerte en cuanto a pretenciones, tiene refuerzos.

El entrenador habló con diferentes medios mexicanos y dejó sus metas bien claras y las prioridades para este Apertura 2022.

"Hace dos años que estoy con el equipo, no podíamos hacer una pretemporada; el año pasado vinimos y nos tuvimos que ir por las lluvias. Gracias a Dios esta es la primera pretemporada; es dura, porque son trabajos muy intensos y es la base para lograr que durante este semestre estemos compitiendo muy bien".

Se refirió al estado anímico luego de caer en la final de la Concacaf. "A mí me cuesta todavía, porque fue un golpe muy duro. Ilusionó, estuvimos muy cerca, el sacrificio, el camino recorrido que fue complicado; entonces, cuando estás tan cerca y se te va, queda un gran dolor. A mí me queda un gran dolor. Lo primero que les dije al inicio de esta pretemporada es aprender de lo que sucedió, hacernos más fuertes y de lo estrictamente futbolístico hay que saber que siempre puede haber un rival que te contrarresta y, a veces, lo hace mejor y te supera; entonces, defender mejor, estar más atento en el sistema defensivo y así".

La prioridad a los jugadores de sus fuerzas básicas. "En lugar de Alan (Mozo) no vamos a traer a nadie para darle oportunidad a un jugador de fuerzas básicas. Jugar en Pumas no es fácil, llegar hasta donde llegamos no es fácil. Todos han tenido muchos minutos, han entrado en momentos muy complejos: Final de Concachampions, Semifinales de Concachampions… con resultados adversos, juegos en busca de remontadas con partidos que se daban por perdidos. Acá estamos 24 jugadores y 14 son de fuerzas básicas y los 14 van a tener minutos en el semestre, porque así han sido estos dos años conmigo, más el torneo de Concachampions".