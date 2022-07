El entrenador le gritó "cagón" al arquero contrario y así terminó

Este momento tenso se vivió en Argentina, en la Liga Profesional. Lo anecdótico es que hace un tiempo, defendían los colores de la misma institución. ¿Quedó algo pendiente?

Por: Mauro Palacios 11 de julio 2022 · 14:00 hs

Patronato cayó ante Arsenal en Paraná y Facundo Sava fue protagonista de un momento inesperado. El entrenador le gritó en varias oportunidades "cagón" a Alejandro Medina y hubo un cruce de miradas muy fuerte, que siguió después del partido.

El portero hizo enfurecer al entrenador porque creía que estaba demorando demasiado un saque desede la portería y por eso lo insultó. El jugador, que lo escuchó claramente, no reaccionó durante el partido pero después se refirió a esa situación en diálogo con la prensa.

"Me dijo que soy un cagón, pero yo soy una persona que respeta mucho al colega, lo considero un colega", dijo sobre el momento en el partido. "Él no tuvo la capacidad para decirme que no iba a seguir en el club (cuando el Colo estaba al frente de Quilmes), quizás se enojó porque no lo fui a saludar, pero yo no soy ningún cagón. Hay cosas que se arreglan afuera de la cancha, yo no puedo ir corriendo y encararlo, me considero un tipo inteligente".

Entonces le dio el contexto al posible origen de las palabras de Facundo Sava. "Me lesioné en dos partidos en Quilmes. Venía de entrenar en una habitación en mi casa siete meses durante una pandemia, quizás él lo toma como que los jugadores que se lesionan son unos cagones".

"No tengo idea que se le cruzará por la cabeza, por ahí se comió el papel de que es uno de los mejores entrenadores de la Argentina, pero para eso hay que laburar. Desprestigiar así a los jugadores no es formar", le tiró con todo al entrenador de Patronato.