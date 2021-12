El equipo del ascenso que sacó chapa en pleno festejo de Boca Juniors

El Xeneize obtuvo un nuevo título, basado en su fuerte solidez defensiva, solamente recibió un gol en toda la competencia y ahí apareció una felicitación muy especial.

Por: Mauro Palacios 09 de Diciembre 2021 · 12:32 hs

Boca se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer a Talleres en los penales y las felicitaciones no pararon de lloverle en redes sociales. Sin embargo, hubo una en particular que resaltó, la de Claypole, club del ascenso de Argentina, sacando chapa por un logro inédito en la actual edición.

"Finalizó la #CopaArgentina y los únicos que pudimos hacerle un gol a @BocaJrsOficial fuimos nosotros ¡Felicidades campeones!". Y es que así fue, el único tanto que recibió el Xeneize en todo el certamen fue el de Leonel Landaburu a Javier García.

Aquel partido se disputó el 3 de marzo en el estadio de Lanús y Boca Juniors todavía era dirigido por Miguel Ángel Russo. Luego, pudieron darlo vuelta con los goles de Sebastián Villa y Gonzalo Maroni.

El camino de Boca campeón de la Copa Argentina: 32avos: 2-1 vs. Claypole; 16avos: 3-0 vs. Defensores de Belgrano; Octavos de final: 0-0 (4-1 en penales) vs. River Plate; Cuartos de final: 0-0 (4-2 en penales) vs. Patronato; Semifinales: 1-0 vs. Argentinos Juniors; Final: 0-0 (5-4 en penales) vs. Talleres.