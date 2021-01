El español Santi Cazorla habló sobre su regreso al fútbol

El Futbolista español Santi Cazorla quien actualmente juega en el Al-Sadd S. C. de la Liga de fútbol de Catar, concedió una entrevista al diario AS, en la cual ha repasado su carrera futbolística, desde su salida de LaLiga y contó algunas anécdotas.

El centrocampista del Al-Sadd S.C, SantiCazorla, tras una lesión que lo dejó fuera de los terrenos de juego por un largo tiempo ha vuelto y en la entrevista con el diario AS, expresó:

"El Villarreal quería que continuara, pero tenía la de idea de terminar así, es decir, satisfecho y contento. Quería que la gente se quedara con la espinita de que igual podría haber jugado algo más".

El español centrocampista, da palabras de agradecimiento para los clubes a los que perteneció, confesando además que debido a su lesión sintió miedo de su regreso: "Estaré eternamente agradecido con todos los equipos. Todos me han brindado grandes cosas. Yo sabía que iba a sorprender al Villarreal y Calleja me dijo que me veía con buen nivel futbolístico”.

Cazorla continuó indicando que: “Tenía algo de miedo por entrenar solo dos años y volver a verme con un grupo. Mi único miedo al volver a jugar era que la gente viera que no estaba al nivel".

Santi Cazorla le gustaría que los criterios del VAR se unificaran indicando: "Ni los propios árbitros saben cuándo actuar en ciertas ocasiones. No sabemos cuándo es mano o cuándo no lo es...".

Sobre algunas anécdotas, el centrocampista pudo irse al RealMadrid en varias ocasiones, pero él mismo ha dicho: "Si al final no se dio es porque el Madrid no me quiso lo suficiente. Hubo negociaciones y estuvo cerca un par de temporadas. No le doy vueltas porque el futuro me ha puesto donde me han querido y estoy igual de contento".

Finalmente, Cazorla indicó que Riquelme es "un jugador diferente" y el francés Kanté es: "El mayor perro de presa es Kanté. Te lo regateabas y ya estaba delante otra vez. Era una cosa increíble por lo rápido que es y lo rápido que recupera la posición”.