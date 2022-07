El ex América Rolfi Montenegro renunció en Independiente y disparó contra todos

El mánager de Independiente tomó la decisión de dejar su cargo y antes de irse del predio del club, apuntó para varios sectores.

Por: Mauro Palacios 26 de julio 2022 · 13:20 hs

Daniel Montenegro tomó la decisión de irse de Independiente, dejando así su cargo como mánager. La crisis institucional se llevó puesto también al Rolfi, que esta mañana anunció su salida y, antes de irse del predio donde entrenan los equipos, disparó hacia los pocos dirigentes que quedan.

"Lo de Julio Falcioni es más de lo mismo. Quedó claro en su momento, era una etapa cerrada de mi vida. Hay muchos a los que por ahí les sirve eso, a mi no me sirve ni me gusta ponerme en esa situación. Pero no tiene que ver con esta decisión, hay otras cosas por detrás que hicieron que diéramos un paso al costado, porque es el momento".

"Por momentos se pudo trabajar y por momentos no. No solo depende de nosotros. No es solo elegir un jugador y que te vaya bien o mal, atrás hay un trabajo muy grande que hicimos y que puede salir bien o mal, pero organizado estaba y eso nos deja tranquilos. Hay cosas que nos podemos haber equivocado, como cualquiera, puede salir bien o mal porque es fútbol, pero nos vamos tranquilos con todo lo que nos dijeron los jugadores. Nos vamos en paz con el trabajo que hicimos en este tiempo".

"Siempre tratamos de colaborar, estuvimos acá en todo momento. Siempre estuvimos y pusimos la cara, tratando de darle una solución a lo que nosotros podíamos. Hay muchas cosas que no podíamos hacer, pero esto es así. Desde el primer momento sabíamos cómo eran las cosas acá, y sabíamos que el plantel necesitaba gente que los acompañe. Por eso nos vamos con la gratitud de ellos. Es una situación difícil cuando una o dos personas manejan un club. Teníamos que estar hasta donde pudiéramos, pero hoy sentimos que no podemos hacer más nada".

El Rolfi, durísimo con la realidad institucional del club. "Independiente necesita gente que acompañe y esté, que los jugadores se sientan protegidos. No es cuestión de venir y nada más, de preguntar, ver qué se necesita y a partir de ahí se puede construir. Por lo que me tocó vivir, hay más gente que destruye que la que construye. Es fácil, porque en una red social lo puede decir, pero estaría bueno que todos los que dijeron que iban a estar, estuvieran. Cuando nosotros arrancamos muchos decían que iban a acompañar, y estamos solo nosotros. No me gusta ser rencoroso ni nada, a mi me preguntaban por qué no hablaba pero es porque hay otros que tienen que hablar. Nosotros veníamos a trabajar y eso se lo demostramos a los que están día a día. ¿Cuál es la solución? En algún momento se tiene que cortar esto, tiene que haber alguien que pare la pelota y empiece a construir porque sino es imposible".

"Lo de Aliendro lo saben todos. Acá no salís de la puerta y ya se sabe todo. No lo voy a ocultar, lo de Rodrigo hasta último momento seguimos hablando con él e insistiendo, hasta que dijo 'hasta acá llegué'. Y después hay que escuchar a muchos de afuera que dicen que no convencimos a nadie, me gustaría verlos tratar de convencer como estuvimos casi seis meses con Mingo Blanco. Tuve 14 reuniones con él, intentamos solucionarlo, como con Benavídez y Roa".