El ex técnico de la selección que aspira sustituir a Reinaldo Rueda

En Colombia un viejo conocido desea reemplazar a Reinaldo Rueda en el banquillo cafetero

Por: Redacción Pasión Fútbol 24 de Abril 2022 · 12:59 hs

Luego de la salida de Reinaldo Rueda del banquillo de la Selección Colombia, la búsqueda por un nuevo entrenador comenzó y han comenzado a sonar nombres para tomar el puesto que está vacío en el combinado nacional.

En unas recientes declaraciones el ex técnico de la selección Sub20 de Colombia y que en algún momento dirigió de forma interina a la tricolor mayor, Arturo Reyes, aseguró que está preparado para asumir el reto de forma permanente.

"Voy a decir algo que no debería decir, pero me voy a atrever, he tenido la posibilidad de dirigir grandes jugadores en la Selección de mayores y tengo en mi cabeza una gran cantidad de futbolistas de todas las edades. Si hay alguien que conoce a todo el fútbol colombiano soy yo. A mi parecer dirigir a estos jugadores es muy fácil, hay que dejarlos ser", señaló Reyes.

“Dirigir a la Selección es una distinción, es lo máximo para los entrenadores colombianos y no se le puede decir que no, pero creo que los tiempos no los veo tan claros, porque estamos a la espera de encontrar una posibilidad”, continuó el técnico.

“Fue una grata experiencia. Las cosas salieron bien solo que yo tenía claro que yo era el entrenador de la Sub-20 y mi propósito era llevarla a un Mundial, y una vez terminaron esos cuatro partidos, seguimos en la tarea”, agregó Reyes.