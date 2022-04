El extraño presente de Mauro Zárate

El delantero rescindió su contrato en Brasil por cuestiones familiares y ahora aguarda para poder firmar en un nuevo equipo. Fue pretendido desde México, de Argentina, entre otros.

Por: Mauro Palacios 06 de Abril 2022 · 13:47 hs

Mauro Zárate, que tuvo muchas ofertas del fútbol Argentino en el último mercado de pases, finalmente decidió irse a Barsil, firmó con el Juventude, pero a solo un mes de su llegada finalmente rescindió su contrato y volvió a la Argentina por cuestiones familiares.

También fue pretendido por equipos de la Liga MX pero no llegaron a un acuerdo. Ahora, se entrena con otro grupo de jugadores libres en un predio de Platense a la espera de nuevo club.

En diálogo con TyC Sports confirmó que no volvió a hablar con Juan Román Riquelme y al ser consultado por la posibilidad de recibir un contacto del Xeneize dijo. "A Boca ahora le sobran jugadores, no creo que me llamen". Por otro lado, después de todo lo sucedido con el club donde nació, tanto él como la familia, "Velez es una puerta totalmente cerrada".

Finalmente aseguró que estos entrenamientos con otros futbolistas libres le sirven para este momento de parate para él en la actividad oficial y afirmó que espera poder quedarse en el país. "Voy a esperar, hablé con algunos clubes ya", reveló.