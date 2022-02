¿El fin de su carrera? Mason Greenwood fue detenido por graves violaciones a la ley

El jugador del Manchester United recibió acusaciones de violación

Por: Gerardo Romero 31 de Enero 2022 · 10:40 hs

El futbolista del Manchester United de la Premier League, Mason Greenwood, fue detenido este domingo por las autoridades inglesas luego de ser acusado de violación y agresión por su novia, Harriet Robson, quien publicó una serie de fotografías y un video a través de sus redes sociales en las que muestra las heridas que sufrió.

"Para todos los que quieran saber qué me hace realmente Mason Greenwood", publicó la mujer, quien presentaba una serie de hematomas en las piernas y golpes en su cara.

El futbolista de 20 años que debutó con los “Red Devils” en 2019 se encuentra detenido por la policía y está bajo investigación por este hecho. Por su parte, el club de la Premier League notificó que Greedwood no jugará un entrenará con el resto de sus compañeros hasta que supere dicho problema.

"Estamos al tanto de las imágenes y acusaciones que están circulando en las redes sociales. No haremos más comentarios hasta que se aclaren los hechos. Manchester United no perdona ningún tipo de violencia (…) No volverá a entrenar o jugar partidos hasta próximo aviso", detalló el Manchester United a través de un comunicado difundido en su cuenta de la red social Twitter.

"La Policía de Manchester recibió imágenes y videos circulando en las redes sociales. Se están haciendo indagaciones para entender las circunstancias", informó la policía de Manchester horas después de estallar el escándalo por las redes sociales.

Greenwood, que firmó un contrato de cuatro años con el United en febrero de 2021, ha jugado un total de 129 partidos, anotando 35 goles.