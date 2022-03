El fotógrafo que vivió desde adentro la batalla en Queretaro

Un profesional, que prefirió el anonimato, contó cómo se vivió, desde adentro, la riña en el Estadio Corregidora de la Liga MX.

Por: Mauro Palacios 09 de Marzo 2022 · 10:40 hs

Un fotógrafo de una agencia internacional detalló lo que vivió el sábado en La Corregidora.

Él se encontraba en la esquina en donde Reyes cobró el tiro y de donde un aficionado logró invadir la cancha para llegar al otro extremo y comenzar la batalla.

"Todo el primer tiempo transcurrió normal. Ya para el segundo en un tiro de esquina se empiezan a oír ruidos en la parte de atrás hasta que veo que de mi lado derecho sale un cuate con sudadera negra y shorts verdes, empieza a correr y cruza toda la cancha. Se va hasta la porra de Atlas, se levanta la playera y fue ahí donde empecé a oír más ruido".

"Volteo y veo la corretiza que se estaba dando en los pasillos de las gradas. Ahí es donde se ven las imágenes de la persona que abre la reja, a mi lado izquierdo veo la mitad de las gradas de Querétaro vacías y sí me generó curiosidad porque estaba llena. volteó de nuevo y veo que la gente de Querétaro estaba haciendo una especie de pinza dirigiéndose hacia los de Atlas. Cuando el tipo de la sudadera negra se la levanta, ya había gente a pie de cancha, fue cuestión de momentos cuando empieza la invasión. Ahí es donde a mí me queda la sensación de que estuvo muy bien planeado o hasta con suerte porque primero ver eso de los pasillos y después ver que unos se quedan en las tribunas se esperan y empiezan cruzar las rejas para también encontrarse con los de Atlas, una especie de sándwich doble"

"Esto que pasó en Querétaro lo pondría en un top 3 de cosas feas que me han pasado, estuvo muy feo en el sentido de ver la poca humanidad que le daban los golpeadores a los demás. Si alguien se cae a veces los golpean y ya, pero aquí no, era un ensañamiento a las personas que estaban tiradas, eso es muy impactante en el sentido de que a mí no me había tocado ver eso contra personas que ni eran de la barra de Atlas".