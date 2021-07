El fuerte trolleo de Querétaro a Cruz Azul por su nueva playera

Los Gallos Blancos bromearon por la similitud a sus uniformes previos

Por: Gerardo Romero 28 de Julio 2021 · 09:02 hs

Los Gallos Blancos de Querétaro no dejaron pasar la oportunidad para burlarse del nuevo uniforme de local de la Máquina de Cruz Azul para el Apertura 2021, debido a que cuentan con franjas verticales en tono oscuro, las cuales combinan con el clásico azul del conjunto capitalino.

A través de sus redes sociales el cuadro de Querétaro compartió un par de tuits informativos del juego disputado entre Cruz Azul y Mazatlán FC, donde las cuentas que lo publicaron les preguntaban a los Gallos que hacían disputando este partido.

"No me arroben. No soy yo", expresó el conjunto azteca en tono de burla ante el actual campeón de campeones de la Liga MX.

A pesar de esto, las burlas no terminaron ahí, debido a que el equipo de prensa de los Gallos Blancos compartieron otra publicación de Twitter en la que se comparaban los uniformes de ambas escuadras, en la que escribió "Hasta en los perros hay razas".

A pesar que el nuevo uniforme de la Máquina despertó una ola de críticas y polémicas con estas similitudes en la playera, la realidad es que dichos colores recuerdan a los inicios del conjunto celeste.

A finales de la década de los años 20 e inicio de los 30, La Máquina utilizó un uniforme en que desataban las rayas blancas y azul marino.