El gesto de Pablo Zabaleta con un joven aficionado del City

El ex jugador argentino tuvo un cariñoso gesto con un joven aficionado del Manchester City que lo tiene como ídolo

Por: Alejandro Liporacci 17 de Enero 2022 · 16:36 hs

Pablo Zabaleta junto a Sergio 'Kun' Agüero o David Silva son jugadores que están dentro de la historia del Manchester City, tanto por su carisma como por su disposición en los terrenos de juego. Estos jugadores quedaron en la historia del club, y son varias las generaciones que los tienen cómo ídolos aunque ya no estén jugando con la institución.

Uno de estos casos no puede verificar el ex jugador argentino Pablo Zabaleta, el ex defensor del equipo ciudadano está de cumpleaños y se viralizó en redes sociales un cariñoso gesto con un pequeño aficionado del club, que lo tiene como ídolo y que cuando estuvo enfermo recibió la visita del lateral.

En el vídeo se puede ver al pequeño aficionado de nombre Callum Haworth, mejor conocido como 'Mini Zaba' y cuando es cuestionado por el gusto que tiene por el ex jugador, el mismo le sorprende detrás de unas cortinas. Entre lágrimas y emoción, ambos recuerdan la primera vez que se conocieron cuando el pequeño estuvo enfermo en el hospital y éste le muestra unos presentes que tiene para él.

Con la camiseta del Manchester City, Pablo Zabaleta estuvo nuevo años en el equipo ciudadano, vistiendo la camiseta del club entre 2008 y 2017. En el fútbol inglés obtuvo la FA Cup, dos Premier League, dos Copas de la Liga y una Community Shield, todas con el Manchester City.