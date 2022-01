El gol más importante en la vida de la futbolista española Virginia Torrecilla

Virginia Torrecilla vivió en la final de la Supercopa Femenina de España un día que no olvidará nunca

Por: Alejandro Liporacci 23 de Enero 2022 · 16:13 hs

Atrás quedó ese fatídico mes de mayo del 2020, fecha en la cual la jugadora del Atlético de Madrid Femenino, Virginia Torrecilla, fue diagnosticada con un tumor cerebral. La española no bajó los brazos a su gran sueño de convertirse en jugadora profesional y mantenerse en la élite, hoy después de 683 días, la jugadora volvió a uniformarse para pisar una cancha de fútbol.

Da igual el resultado que haya tenido la Supercopa entre Barcelona y Atlético (7-0 a favor del equipo culé), hoy la gran protagonista que Torrecilla, cuando al minuto 85 del encuentro ingresó al campo en sustitución de su compañera Meseguer. Dentro del campo recibió el aplauso de todas las jugadoras, y en el estadio de Las Rozas hubo una sonora y merecida ovación, tras superar un grave suceso en su vida, volvía a sentirse nuevamente futbolista.

La española pasó por la rueda de prensa posterior al partido, y no ocultó su alegría por volver: "Un día me dijeron que no volvería a jugar al fútbol profesional, después de 2 años estoy aquí re debutando contra el Barça. Es algo muy satisfactorio después de tanto tiempo, después de toda la enfermedad me quedo con las personas y las personas no tienen nada que ver con el escudo ni con los colores y lo hemos visto. lo primero que hacen es mantearme antes de celebrar su victoria y su campeonato".

"Estoy muy contento y feliz. Es un premio para mí independientemente del resultado. Hoy el Atlético de hecho una cosa bonita, que volviese. Nosotros queremos ganar siempre pero mí vuelta es una victoria muy importante para el equipo. Gracias al Atlético por todo lo que ha hecho por mí durante todo mi camino, ha sido mucho trabajo y esfuerzo, después de casi dos años de radios, de químicos de enfermedad estoy aquí, Y eso es lo más importante de todo", agregó Virginia tras volver a hacer lo que más le gusta en la vida.