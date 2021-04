El hijo de 17 años de Andre Pirlo recibe amenazas de muerte por el desempeño de la Juventus

El hijo del entrenador Andrea Pirlo, está acostumbrado a recibir amenazas por parte de algunos seguidores de la Juventus, que muestran su enfado contra el desempeño del equipo hacia el hijo de Andrea. Sin embargo, en los últimos mensajes, se muestra un alto nivel de violencia, incluso deseándoles la muerte tanto a Andrea como a Nicoló.

Por: Xavier Mejía 26 de Abril 2021 · 14:38 hs

La pasión por el fútbol llega a un nivel muy elevado en ciertas personas, que pueden llegar a realizar ciertas acciones violentas, las cuales sin lugar a duda son innecesarias. Un claro ejemplo de esto, es lo que ha tenido que vivir Nicoló Pirlo, hijo del entrenador del Juventus, Andrea Pirlo.

El día de hoy el joven de 17 años publicó una serie de amenazas de muerte que ha recibido por el desempeño del equipo y de su padre al frente del mismo. El mismo Nicoló comentó que “se ha superado el límite" al recibir mensajes como el de "Tú y tu padre tenéis que morir".

Sin embargo, este es solo uno de los muchos mensajes que ha recibido Nicoló Pirlo, quien publicó con una captura de pantalla una serie de amenazas. Este tipo de amansas las recibe a diario debido al rendimiento de Andrea y de la Juventus en la Serie A.

"Yo no soy una persona que juzga, no me gusta hacerlo. Cada uno tiene derecho de decir lo que quiera, yo soy el primero en hacerlo y no me gustaría que alguien me quitara la libertad de hablar. Mis padres me enseñaron a tener ideas y a escuchar las de los demás. Pero todo tiene un límite", expresó Nicoló Pirlo en su mensaje.

"Este límite lo hemos cruzado desde hace tiempo. Tengo 17 años y recibo a diario mensajes de este tipo. No los recibo porque hago algo particular, sino porque soy hijo de un entrenador que quizás, como puede ser, no gusta a algunas personas", comentó Nicoló Pirlo.

Los fanáticos amenazan constantemente a Nocoló Pirlo

Ante esta situación, Nicoló Pirlo no se muestra enfadado, sino que pide más empatía hacia él, ya que no tiene nada que ver con el rendimiento del equipo que dirige su padre.

"(Ser hijo de un entrenador) sería mi culpa y la razón por la que recibo cada día mensajes con amenazas de muerte e insultos varios. Me gustaría que os pongáis por un segundo en mi posición y que penséis en cómo os sentirías", finalizó en su publicación Nicoló Pirlo.