El jóven portero de River Plate recordó cuando Edwin Cardona le picó el penal en el clásico

El joven arquero del Millonario recordó aquel Superclásico en la Bombonera donde le tocó debutar y reveló qué se le cruzó por la cabeza cuando detuvo el penal.

Por: Mauro Palacios 24 de Diciembre 2021 · 12:01 hs

El 16 de mayo de 2021 será un día muy recordado por los aficionados de River Plate y en especial para Leonardo Díaz, que hasta ese momento era suplente en la Reserva.

Le tocó debutar contra Boca Juniors, en la Bombonera, y en un plantel afectado por 15 casos de Covid-19 positivos. Hoy, Díaz recordó aquel polémico penal que Edwin Cardona picó y logró detener.

"Cuando me llaman y me avisan que tenía que presentarme en el Monumental al día siguiente, yo estaba por salir a compar algo para cenar. Les dije que dale, que iba a estar ahí".

"La verdad que el partido fue un puntapié para el contrato y estar en mejor posición. Hice la pretemporada a base de ese partido. Realmente si no tuvieron ese partido no hubiera firmado ni ido a la pretemporada. Ese partido fue el puntapié para lograr lo que logré después".

“Cuando Cardona me picó el penal te juro que quería tirarle la pelota en la cara. Pero como era un pendejo no hice nada. En el barrio lo hubiera hecho. ¿Era mi debut y me la viene a picar?"