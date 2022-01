El jugador argentino que está entre Palmeiras y River Plate

El Verdao va en busca del tricampeonato en Copa Libertadores y tiene en la mira al delantero del New York City FC de la MLS. Pero quién ya se comunicó con el delantero fue un ayudante de Marcelo Gallardo.

Por: Mauro Palacios 11 de Enero 2022 · 12:30 hs

Palmeiras va en busca del tricampeonato. El Verdao quiere ganar su tercera Copa Libertadores consecutiva y, de cara a una nueva edición del certamen que mantiene en vilo a todo el continente sudamericano, según el medio UOL, ya realizó una oferta para hacerse con los servicios de Valentín Castellanos, el delantero argentino que fue la Bota de Oro de la MLS pasada por su gran rendimiento en el New York City FC.

El conjunto brasileño realizó una oferta cercana a los 10 millones de dólares por Castellanos, quien fue rechazado por River Plate y nunca jugó en la Argentina, con el fin de contratarlo con vistas a la Copa Mundial de Clubes en la cual participará el mes próximo en Emiratos Árabes.

El propio jugador, hablando en TyC Sports confirmó que no le cierra las puertas a River Plate y que un auxiliar de Marcelo Gallardo se comunicó con él y la charla la continuó su representante. "A este River no se le puede decir que no...tenía 15 años cuando me probé en River"

La nueva cifra que los brasileños enviaron es superior en 1.400.000 dólares a la ofrecida antes de Navidad. La oferta anterior fue rechazada por el City Group, mismo grupo inversor que el Manchester City, ya que la cotización de Castellanos se fijó en 22.000.000 de dólares.

Palmeiras espera una respuesta esta semana y de no ser así la dirigencia se reunirá con el entrenador portugués Abel Ferreira para analizar el mercado y buscar otra opción, indicó el diario Lance.

El mendocino suma 108 partidos en New York y 41 goles marcados, cifras que para el Grupo City no son suficientes como para que se desempeñe en el Manchester de la Premier League.