El nuevo entrenador de Lionel Messi en el PSG mandó al hospital a Marcelo Gallardo

Por: Mauro Palacios 05 de julio 2022 · 10:01 hs

París Saint-Germain confirmó la salida de Mauricio Pochettino como entrenador y su reemplazo será Christophe Galtier, el actual entrenador del Niza, este hombre está cerca de dirigir a Lionel Messi y tiene un particular antecedente con Marcelo Gallardo.

Según L'Équipe, el PSG pagará cerca de 10 millones de euros al Niza como indemnización por Galtier, que tenía todavía contrato por dos años más con el club. El entrenador de 55 años, que lleva dos en el Niza, ahora lo será en el PSG.

En el año 2000, Marcelo Gallardo, que jugaba para el AS Mónaco, se enfrentó con Galtier, quien era ayudante de campo del Olympique de Marsella. En el descanso, el actual entrenador del Niza atacó al Muñeco en el túnel. Tras eso, el ahora entrenador de River fue suspendido por una fecha, mientras que Galtier recibió seis meses.

"Terminó el primer tiempo... y nos fuimos metiendo en el túnel. En esa época no se acostumbraba salir todos juntos. Y ahí viene la emboscada. Resulta que en la puerta del túnel estaban unos tipos de seguridad privada... yo fui uno de los últimos en entrar al túnel y al meterme siento un '¡pack!', como si se cerrara algo, y efectivamente los de seguridad habían cortado el ingreso al túnel... Adentro estaba Galtier esperándome. Me habló un poco en español, medio que me agarró del pelo, yo me hice el boludo, me lo saqué, y cuando me lo saco veo por el rabillo que va a tirar una piña y le meto un codazo en el medio de la cara. Ahí me agarró uno de seguridad desde atrás, con un brazo sobre el cuello, vinieron los jugadores del Marsella y me empezaron a pegar de adelante sin parar... No sé, habrán sido unos 15 o 20 segundos que me dieron patadas y piñas de todos lados", así lo recordó Marcelo Gallardo en el libro "Gallardo Monumental".

"Gallardo me insultó y me pegó. Yo contesté con un reflejo de autodefensa", fue la justificación que eligió Galtier. Igualmente, fue suspendido seis meses de su cargo.

Marcelo Gallardo terminó esa noche en el hospital Princess Grace del principado de Mónaco por lastimaduras en la ingle, el estómago, la nariz, los labios y los ojos, debido a los golpes que recibió. "Me dieron en la cara, en el vientre, en la espalda. A las tres de la mañana aún estaba en el hospital", contó el Muñeco.