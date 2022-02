El nuevo formato que podría tener la Champions League

La UEFA cambiaría el formato final del campeonato a partir de la edición del 2025

Por: Alejandro Liporacci 08 de Febrero 2022 · 01:28 hs

Luego de la aceptación que tuvo el formato de competición especial durante la edición de la Champions League en la temporada 2020, la UEFA y su presidente Aleksander Ceferin estarían interesados en volver a incluir el formato "Final Four" en el máximo torneo continental de clubes. Sin embargo está es una decisión que podría entrar en vigor a partir de la edición de 2025.

El mandatario señaló en una reciente entrevista que el formato "Final Four" volvería a ser planteado para definir la competición, y que es una idea que ya la UEFA le ha planteado a los principales equipos europeos. Pero que la decisión final no ha sido tomada dentro del organismo europeo.

"Todavía no lo hemos discutido de forma concreta debido a la pandemia, que nos ha obligado a ocuparnos del día a día, pero mi opinión es que sería estupendo. He hablado del tema con algunos presidentes, entre ellos Nasser Al-Khelaïfi, y están de acuerdo", señaló Ceferin a los medios.

A su vez, el presidente de la UEFA dio su opinión sobre la relación que tiene con la Juventus, el Real Madrid y el Barcelona, los clubes asociados a la desistida Superliga Europea: "¿Juve, Real Madrid y Barcelona? No he vuelto a saber de ellos, pero no tengo problemas con ninguno de los tres clubes, que tienen una gran tradición y respeto. Si me pidieran una reunión, me sentaría a hablar".