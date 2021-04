"El que juegue la Superliga no podrá participar ni en la Eurocopa ni en el Mundial"

Alexander Ceferin confirmó en una comparecencia pública como presidente de la UEFA que todo futbolista que participe en la nueva Superliga se quedará fuera de las convocatorias de sus selecciones nacionales. Además, arrojó una dura crítica a la organización de esta nueva competición.

Por: Xavier Mejía 19 de Abril 2021 · 17:43 hs

Los jugadores que participen en la nueva Superliga Europea no podrán jugar con sus selecciones nacionales. Al menos, es la intención y el aviso que promulgó Alexander Ceferin, presidente de la UEFA, en su última comparecencia. Esto inmiscuiría a varios de los mejores futbolistas del planeta.

Más en concreto, a las plantillas de Real Madrid, Barcelona, Atlético, Inter, Milan, Juventus, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham Hotspur y Arsenal, además de las otras cinco entidades que se clasifiquen para luchar por la gloria continental con estas a pesar del cambio de formato de la Champions, que buscaba evitarlo.

"La clasificación para las competiciones europeas debe ser por méritos y que todos puedan competir contra todos. No puedo menos que mostrar mi rechazo al movimiento hecho. Todos estamos en contra de este movimiento. Hemos preparado una Champions moderna y atractiva en la que todos puede participar y ganarla", expresó Ceferin en su comparecencia.

"A todos aquellos futbolistas que jueguen en esa competición no se les permitirá ir con sus selecciones. No podrán jugar ni la Eurocopa ni el Mundial. Todas las federaciones están de acuerdo con eso (LaLiga ha programado una reunión con sus clubes). El 90% del dinero de la UEFA regresa al fútbol y no solo a la élite. La UEFA no se mueve solo por el dinero. Desarrolla el fútbol. La Superliga no es así. Solo es negocio. Solo interesa los bolsillos y no la solidaridad. Los valores del fútbol son otros. No vamos a permitirlo", dijo además.

Ceferin, en sus declaraciones, lanzó un ataque verbal bastante fuerte a Agnelli, presidente de la Juventus: "He sido un defensor de los criminales de guerra durante años, pero nunca había visto algo así. Agnelli es la mayor decepción. Nunca se ha visto a un mentiroso en serie hacerlo con tanta insistencia".

"El sábado a las tres de la tarde, me dijo que solo eran rumores. El sábado, me dijo: 'Te llamo en una hora'. Luego, apagó el teléfono. Para algunos, la codicia es lo último que importa", añadió.

Con información tomada de Besoccer