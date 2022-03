El representante de Gareth Bale vuelve a atacar al Madrid

La última actuación de Gareth Bale con la Selección de Gales revivió la polémica con el Real Madrid

Por: Alejandro Liporacci 27 de Marzo 2022 · 13:35 hs

En un matrimonio que tendrá fecha de caducidad a final de la actual temporada, el Real Madrid y Gareth Bale siguen juntos pero el jugador sin minutos al mando de Carlo Ancelotti. Pero esto no le impide ser la bandera de su selección para llegar al Mundial de Qatar.

Jugando el repechaje europeo, Gales dejó por fuera al combinado de Austria con David Alaba como principal figura. Todo esto tras dos golazos de Bale, que ahora le permitirá a su país jugarse un cupo mundialista contra la República Checa.

Tras la gran actuación que tuvo con su país el "Expreso de Cardiff", su representante Jonathan Barnett volvió a atacar al Real Madrid por la falta de minutos de su jugador.

"Si el Real Madrid lo tuviese más integrado en el equipo, tendrían a un gran jugador, pero viviremos con ello y seguiremos adelante. Es uno de los mejores jugadores británicos de siempre, y el mejor galés de la historia"", indicó Barnett.

"Es irrelevante, no me importa lo que piensen. No me importa lo que piensen los aficionados del Real Madrid. ¿Por qué debería preocuparme?. Creo que han sido repugnantes con Gareth Bale. Se han comportado mal", aseveró el representante de Bale.