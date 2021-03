El rol de Xavi desata la tensión entre los candidatos

Freixa y Laporta aseguran que Xavi no quiere ser general manager, en lo que insiste Font.

Por: La Vanguardia 02 de Marzo 2021 · 11:43 hs

La figura de Xavi Hernández también ha sido motivo de confrontación durante el debate electoral de los candidatos del Barça. Víctor Font ha defendido que será su general manager, algo que Laporta y Freixa han desmentido. Este último ha asegurado que ha hablado con él y ha revelado que rechaza ese puesto.

“Font Insiste en Xavi y aun no he escuchado que está solo con el señor Font, si no que es un activo del barcelonismo”, comenzó Laport. “Solo faltaría que estuviese solo con nosotros, el que es activo nuestro es haber trabajado con él en los últimos años para montar una estructura que a él le encaje y que pueda trabajar en el Barça en los próximos años. Que no se pase como a Pep que se marchó a cabo de cuatro años. Xavi no es exclusivo de una candidatura, el trabajo con nosotros es lo que es exclusivo nuestro”, señaló.

Laporta replicó que “no porque grite, el señor Font se piense que tiene la razón. Lo han desmentido todos. Ha tenido que rectificar. Al principio decías que aunque Koeman ganase un triplete Xavi era el entrenador. Ahora ya has rectificado y lo pones de manager general. Tanto Xavi, como Jordi Cruyff como Benaiges con sus hechos te han desmentido. Pero insistiendo de esta manera lo que haces es confundir a los socios. Haces bandera cuando te han desmentido”, le acusó.

Aquí intervino Freixa asegurando que “lo importante es que nosotros también hemos hablado con Xavi Hernández pero no lo explicamos, porque lo respetamos. Hemos hablado con él para explicarle lo que nos gustaría que pudiese hacer dentro de nuestra estructura. Lo que si puedo revelar es que la figura de general manager, él no la contempla”, espetó.

Font se defendió criticando que otros candidatos “intenten desacreditar el trabajo hecho con honestidad y poniendo al Barça por delante. Xavi nunca ha dicho eso. Si alguien encuentra unas declaraciones de Xavi diciendo que lo que yo digo no es cierto, me retiro de la carrera electoral”, aseguró. A lo que Freixa ha contestado: “Víctor, me lo ha dicho a mi”. Font ha replicado que “en declaraciones públicas, porque tu palabra no es creíble”.

Laporta insistió: “No porque lo digas muchas veces te creeré Víctor. Con Xavi hablo a menudo, tengo una amistad. Y sé que lo estás presionando para que aparezca. Lo que haces es muy fariseo. Mi relación con Xavi es natural, como con otros jugadores. Es natural que tenga conversaciones con él. La experiencia la tenemos nosotros, pero de Manager General él no tiene experiencia”, concluyó.

Por último, Freixa desveló que “el 25 diciembre hablamos con él. Estaba también Lluis Carreras. Y Xavi nos dijo que no quiere hacer de General Manager. Ni se plantea estar en un despacho. Los entrenadores que han sido futbolistas, son futbolistas y quieren estar en el campo”, concluyó.