El sorprendente desprecio del jugador para con la Liga MX

Inexplicablemente viene de un jugador mexicano, que se desarrolló en Atlas y desde ahora jugará en la MLS.

Por: Mauro Palacios 04 de Mayo 2022 · 11:44 hs

Luego de más de cinco años en Atlas, Ian Jairo Torres se despidió al finalizar la fase regular del torneo Clausura 2022 para reportarse con su nuevo equipo, el Chicago Fire de la MLS, liga que considera que será un trampolín para Europa.

A sus 21 años, Ian Jairo Torres se desligó del Atlas, para fichar por el Chicago Fire con el que firmó un contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.

"Di un paso muy importante cuando fui campeón con Atlas, eso me abrió la mente y dije 'quiero más'. Se dio la oportunidad del Fire y vine acá porque sentí desde el principio la confianza en mí, esas ganas de que querían que estuviera aquí".

Ian Jairo Torres se ha convertido en otro jugador mexicano en las filas del Chicago Fire. "Ser líder lleva tiempo, es necesario madurar. Mi pasado con Atlas me dio esa maduración para levantar la mano y decir 'aquí estoy, soy un líder', vengo a aportar", dijo en ESPN. "Ya estuvieron mexicanos aquí y quiero aportar mi granito de arena".

"Me gustaría dar ese paso a Europa, quiero madurar más, ser más efectivo, tener buenas participaciones para que me volteen a ver acá. A quién no le gustaría jugar en la Premier League, pero la verdad es que si me quiero abrir las puertas por allá tengo que hacer las cosas bien".