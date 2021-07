El sorprendente récord que marcó Gignac con su hat-trick en Tokio

El delantero francés fue vital para la victoria de Francia ante Sudáfrica

Por: Gerardo Romero 26 de Julio 2021 · 12:17 hs

El delantero de la selección de Francia, André-Pierre Gignac, quien pertenece a los Tigres de la UANL en la Liga MX, logró un importante récord con el combinado nacional de su país durante la segunda jornada de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Lo que sucede es que el ariete galo logró anotar un hat-trick ante la selección de Sudáfrica, convirtiéndose así en el segundo jugador en la historia del equipo en lograr esta hazaña.

“¿Quién dijo que ya estaba acabado? Yo no lo estoy. El día que me sienta mal, que mis piernas no respondan y que ya no tenga la pasión del futbol voy a parar, pero hasta el fin de mi carrera voy a meter goles", expresó André-Pierre Gignac a través de sus redes sociales minutos después de culminar el partido.

De esta manera, Gignac logra el histórico suceso 97 años después, cuando el primer hat-trick lo marcó el futbolista Édouard Crut, en los Juegos Olímpicos de París 1924, partido en el que se enfrentaron ante la selección de Letonia.

Con este hat-trick, André-Pierre Gignac se convirtió en la figura de la Selección de Francia en la segunda jornada de la fase de grupos, dándole el triunfo sobre su similar de Sudáfrica 4 por 3 y metiéndose en la lucha por el boleto a la segunda ronda.

Con este tanto, el delantero también calló a los medios de comunicación franceses y mexicanos, los cuales especularon que no tendría una buena actuación en Tokio 2020.