El sorpresivo mensaje a Martino por la ausencia de 'Chicharito'

Al Tata Martino la llueven críticas por la ausencia de Javier Hernández en el 'Tri'

Por: Redacción Pasión Fútbol 13 de Noviembre 2021 · 21:41 hs

Aunque su clasificación al próximo Mundial de Qatar 2022 no está corriendo peligro, las últimas actuaciones de México le han hecho recibir muchas críticas más aún desde la derrota sufrida ante Estados Unidos, la cual alargó la mala racha que lleva ante los norteamericanos.

La ausencia de jugadores en una selecciónsiempre puede traer críticas de los aficionados que prefieran a uno u otro jugador, pero cuando además hay necesidad en el equipo las mismas aumentan. Esto le sucede a Martino con la decisión de no convocar a Javier 'Chicharito' Hernández.

Para Humberto Sierra, ex asistente de Juan Carlos Osorio durante su etapa con la selección azteca, no dudo en opinar sobre la falta que haría el delantero de Los Ángeles Galaxy. "Me sorprende porque no tenemos ninguna queja de Javier, tengo que decir que dentro del grupo sientas fundidas bueno y positivo que aconsejaba a los jugadores más jóvenes".

"Javier sigue siendo el máximo goleador de la Selección Mexicana de todos los tiempos y eso ya te dice mucho, además que trabaja para el equipo. es un hombre que cuando desciende a conectar el juego abre espacios para que los mediocampistas y los extremos. Es un tipo que ayude a la pelota quieta y es un hombre que de verdad hace equipo", argumentó Sierra en un voto de confianza por el ariete mexicano.