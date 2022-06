El sueño de un argentino de vestir la camiseta de México

Los sueños están para ser cumplidos y eso piensa el atacante argentino que viene de coleccionar títulos y le envía un claro mensaje a Gerardo Martino.

Por: Mauro Palacios 24 de junio 2022 · 13:53 hs

Atlas pudo sacarse la mufa de años, y lo hizo nada más y nada menos que por duplicado durante el último año. El equipo de Diego Cocca primero se quedó con el Apertura 2021 y con el Clausura 2022.

Y como todo campeón, necesita de manera prioritaria, un delantero goleador y en ambos certámenes, tuvo a Julio Furch, indispensable en el Bicampeón y se postula para la Selección México.

El atacante argentino de 32 años tuvo un aceptable paso por Santos Laguna, pero en Atlas, se le dio todo, lo potenció Diego Cocca, consiguió un socio ideal con Julián Quiñones, y apareció en el afiche de las habitaciones de cada aficionado de los Zorros.

"México me ha dado muchísimo y siento que puedo devolverle algo estando dentro de la Selección, defendiendo la camiseta y haciendo lo que yo pueda".

"La mayor parte de mi carrera la he hecho aquí y siento un gran cariño de parte de la gente. Obviamente hay a quien no le va a gustar si me toca estarel día de mañana, pero yo tratare de no negociar el esfuerzo y tratar de hacer lo mejor por la playera que traigo puesta, ojalá algún día sea la de la Selección".