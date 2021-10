El tapado que piensa convocar Scaloni a la Selección Argentina

El entrenador argentino tiene en la mira un jugador que actualmente se desempeña en el Feyenoord de Holanda.

Por: Facundo Agudo 22 de Octubre 2021 · 16:26 hs

El Dt Argentino esta muy conformo con el rendimiento de su equipo, pero ya piensa en lo que viene, donde Argentina deberá enfrentarse a Uruguay y Brasil, y para tener recambio en algunas líneas, no duda en convocar a Marcos Senesi, el zaguero viene siendo observado desde hace tiempo por el cuerpo técnico de la selección.

De hecho, estuvo muy cerca de integrar el plantel que se coronó en tierras brasileñas, pero finalmente Scaloni se decidió por Cristian Romero, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella y Lisandro Martínez para ése sector de la cancha.

En marzo de este año, el propio Scaloni exclamó en rueda de prensa que “Senesi ha pegado un buen cambio, esta jugando con continuidad y en una liga competitiva, puede ser una opción”. Y fue el actual defensor de Feyenoord quien se refirió a la posibilidad: “Sé que me están siguiendo y que la chance la voy a tener. Cuando la tenga no la voy a soltar, de eso estoy más que seguro”, indicó en diálogo con diario As.