El técnico que desea ser campeón de nuevo en la Liga MX

Un importante técnico sudamericano quiere volver al fútbol mexicano a ser campeón nuevamente

Por: Redacción Pasión Fútbol 30 de Octubre 2021 · 18:14 hs

El fútbol mexicano es un medio rentable en lo económico y deportivo, factores que lo hacen atractivo para jugadores y técnicos que han estado en la liga. Y es motivo también para aquellos que quieren llegar a México.

Y para el argentino Antonio Mohamed podría ser factible un regreso al fútbol mexicano, revelando que ha tenido ofertas de clubes para regresar. El 'Turco' ya sabe lo que es dirigir en la Liga MX y además quedando campeón con Rayados de Monterrey en 2019.

"Si he tenido muchos acercamientos durante este año, de muchos equipos, la última fue la de Xolos, la estuve pensando hasta el último momento y nada, México siempre es una opción para mí, siempre y cuando haya un desafío que realmente me motive para poder hacerlo y nada, estoy abierto a escuchar que también tengo posibilidades y ofertas de otros lugares, como en otros momentos las desestimamos todas, ahora vamos a escuchar y vamos a ver cual es la que más seduce y volver a dirigir", explicó el técnico argentino sobre un eventual regreso a México.

"Si he tenido alguna conversación hace un par de años con gente de Chivas, cuando dirigí al Monterrey, antes de ser campeón en 2019, pero ahora no he tenido acercamiento, ni ninguna charla con nadie. Chivas es un grande, en México todos sabemos lo que representa, se tendría que dar el momento y obvio que es un desafío que a cualquier entrenador le seduce, pero bueno, hay que ver en que momento a uno le hablan y que otras opciones tengo yo para poder decidir, si agarrar ese trabajo, mientras tanto no hay una posibilidad concreta y también ahí te puedo decir que no, no estoy en momento para dirigirlo", comentó Mohamed al ser preguntado si las Chivas de Guadalajara sería una opción para él.