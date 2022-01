El terrible problema que sufre este jugador del Atalanta

Una importante figura del Atalanta pasa de nuevo por fuertes problemas según lo reveló el técnico Gasperini

Por: Alejandro Liporacci 23 de Enero 2022 · 16:03 hs

Uno de los grandes problemas que puede tener un deportista es la salud mental, las presiones que muchas veces deben soportar por el hecho de ser personas comunes y corrientes al igual que todos. Para el futbolista esloveno del Atalanta, Josip Ilicic, los problemas de depresión le han estado afectado mucho los últimos años y ahora enfrenta una nueva recaída que lo mantiene alejado de las canchas.

Al comenzar la pandemia del COVID, el encierro y todas las consecuencias que eso produjo para el mundo entero, provocó en el delantero una fuerte depresión de la cual le costó tiempo y esfuerzo recomponerse, hasta que el mismo volvió a su mejor versión con el equipo italiano y su selección. Pero este sábado luego del partido ante la Lazio, el técnico GianPiero Gasperini reveló que el jugador ha vuelto a recaer en esta terrible enfermedad.

"No es fácil hablar de esta situación para mí. Siempre estaremos del lado de Josip, es algo que vamos allá del fútbol. La cabeza es una jungla, es difícil para los psicólogos, imagínense para nosotros", señaló ayer ante los medios italianos, luego de acumular ya tres partidos sin aparecer en las convocatorias del Atalanta.

De igual forma el técnico italiano destacó la voluntad y el compromiso que tiene su jugador, pero no sé atrevió a dar fecha de regreso: "También trabajé con él en Palermo, y nunca le he vi trabajar como ahora. Le vamos a esperar toda la vida como persona, pero como futbolista es imprevisible. Los médicos no nos dan respuestas y no puedo darlas yo", expresó Gasperini y pidió no tocar más el tema por lo delicado de la situación.