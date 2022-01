El veterano delantero sudamericano que ficho el Inter

El Inter acaba de fichar al delantero ecuatoriano Felipe Caicedo, que llega proveniente del Genoa para darle poder a la ofensiva neroazzurra.

Por: Facundo Agudo 29 de Enero 2022 · 15:50 hs

Felipe Caicedo es nuevo jugador del Inter, el delantero de 33 años llega procedente del Genoa para reforzar la delantera del actual líder de la Serie A, el delantero ecuatoriano quiere demostrar que a pesar de su edad sigue vigente en Europa.

El jugador tiene un largo recorrido en la liga española, donde paso por clubes como Málaga, Levante y el Espanyol. Caicedo es una gran variante para reemplazar a Dzeko o mismo hacer grandes duplas con Lautaro Martínez o Alexis Sánchez.

La llegada de Caicedo fue facilitada por su relación con Inzaghi, ya que ambos compartieron la ofensiva en la Lazio, donde el ecuatoriano rindió a un grandioso nivel. Felipe es el primer ecuatoriano en la historia del Inter.

"Estoy muy emocionado, quiero hacerlo bien y doy las gracias a Inzaghi porque lo dio todo para que estuviera aquí. Estoy orgulloso por representar a mi país y ser el primer ecuatoriano en la historia del Inter", afirmó Caicedo en su primera entrevista como jugador del club milanés.

Caicedo también mostro felicidad por reencontrarse con Simone Inzaghi y con el delantero Correa, con ambos compartió equipo en Lazio. "Trabajé con Inzaghi durante cuatro años y ahora me reencuentro con él. Ha sido muy importante para mí, me ha convencido para fichar por el Inter y estoy ilusionado por empezar a entrenar con él. Hablé con el 'Tucu', me hizo entender todo del Inter y estoy feliz por volver a verle. Fue compañero mío en el Lazio durante tres años y le echaba de menos", agregó.