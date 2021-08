El video que revela la innegociable condición que Lionel Messi puso para jugar al PSG y que involucra a sus hijos 

Lionel Messi reveló la innegoaciable condición que le puso al PSG y que responde a una promesa que le hizo a sus tres hijos.

Por: Gigi Wolverg 11 de Agosto 2021 · 13:22 hs

Lionel Messi emocionó hasta las lágrimas en su última conferencia antes de despedirse del Barcelona. Sus lágrimas delataron la emoción que sentía por dejar el club que lo vio brillar y, no solo eso, también la tristeza que le genera a él y a su familia dejar la ciudad.

El jugador llegó a Barcelona teniendo 13 años y, como él mismo lo contó, se retira después de 21 años casado con Antonela Roccuzzo, habiendo formado una familia que se completó con la llegada de Thiago, Mateo y Ciro. Fue justamente a ellos a quienes les hizo una promesa que ha puesto la piel de gallina a todo aquel que la escuchó.

El acuerdo de Lionel Messi con el PSG tuvo una innnegociable condición, que responde a una promesa que el propio jugador le hizo a sus hijos, así como también a su esposa.

"Llegué siendo muy chiquito con 13 años, después de 21 años me voy con mi mujer y con tres catalanes-argentinos. No puedo estar más orgulloso de todo lo que hice y viví en esta ciudad a la cual no tengo dudas que después de estar unos años afuera vamos a volver porque es nuestra casa, porque así se lo prometí a mis hijos", expresó Lionel Messi, dejando al descubierto lo que se habló entre su familia y que resultó ser el factor determinante a la hora de negociar un nuevo acuerdo con el PSG.

Según el propio delantero argentino reveló, él les prometió a sus hijos que solo estarán afuera de Barcelona por un corto período de tiempo. De esta manera, se fijó que el acuerdo con el PSG sea de 2 años, con la posibilidad de extenderlo por un año más. De esta manera, le permite a Lionel Messi regresar al Barcelona con la ilusión de volver a negociar su fichaje en el club que tanto ama.

Mientras tanto, un video confirma que para Lionel Messi no hay nada más importante que sus hijos se sientan cómodos y sean felices. Es por esa razón que fueron vistos los 4 jugando en el estadio del PSG, una manera que tuvo el jugador de que sus niños comiencen a sentirse a gusto en esta nueva etapa que les toca vivir.