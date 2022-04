Emiliano Martínez apuntado por todo México

Muchas veces se va de boca el portero del Aston Villa, fue noticia por un video que se hizo viral en medio del sorteo del Mundial.

Por: Mauro Palacios 05 de Abril 2022 · 11:24 hs

Emiliano Martínez saltó a la fama gracias a su enorme talento y rápidamente se ganó el llamado a la Selección Argentina, y también por la manera de querer sacar a los rivales con frases como "dale que te como eh..." en la definición por penales en la Copa América disputada en Brasil.

Y se ha transformado en un pilar para Argentina, que con él logró ganar dicho torneo que se le negaba desde 1993.

Lo sufrió Colombia, Brasil y tantos otros. Y ahora le llegó el turno a la Selección Mexicana. Como muchos sabrán, tildó de "fácil" al conjunto que dirige Gerardo Martino luego de conocer que será su rival en el Mundial de Qatar 2022.

Generó mucha polémica, entre los aficionados mexicanos y los propios jugadores quieren tomarse una revancha.

"Lo viví con ansiedad, es mi primer Mundial. Es un grupo jodido, lindo, pero tenemos un buen arranque con Arabia Saudita. Nos tocó México primero y, saltando, llega un momento en el que ya no sabés si un rival es bueno o malo. Son cosas lindas y no lo podía vivir sentado, tenía que estar parado. Me puse más nervioso que en un partido", declaró Emiliano Martínez.