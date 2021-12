¡En exclusiva! Nico Sánchez confirmó una importante noticia en entrevista con su hijo

El excapitán de Rayados de Monterrey reveló su retiro del fútbol

Por: Gerardo Romero 16 de Diciembre 2021 · 20:07 hs

Nicolás Sánchez, el excapitán de Rayados de Monterrey anunció de manera oficial su retiro como futbolista profesional, aunque la forma de difundirlo fue bastante peculiar, debido a que lo hizo durante una entrevista que le ofreció a su hijo a través de la red social Twitter.

El histórico jugador de 17 años de trayectoria sorprendió a todos sus fanáticos al revelar esta información que no quiso decir de manera oficial a ningún medio y antes de que se filtrara por otra vía de manera extraoficial.

"Le ponemos punto final a la carrera de futbolista. Ayer (sábado) fue el último día de papá como futbolista, una decisión pensada desde hace días, meses", dijo su hijo después del partido con Godoy Cruz.

Nico había sido renovado para el torneo Apertura 2021 de la Liga MX, aunque prontamente encontró acomodo con los Gallos Blancos de Querétaro. Sin embargo, no logró pasar las pruebas físicas del club y tuvo que regresar a Argentina para mantenerse activo.

"Lo venía meditando hace un tiempito, viendo que día a día ya no me estaba sintiendo bien hasta que me di cuenta que tenía que disfrutar de los últimos momentos que me quedaban. Llegó el día de decir basta", confesó Sánchez en el Live.

Además de este importante anuncio también cantaron el himno de Rayados junto a su familia, recordando lo que vivió en cinco años en Monterrey, donde consiguió un título de Liga MX, dos Copa MX y una Liga de Campeones de Concacaf, además de consagrarse como el defensor con más goles de los equipos regiomontanos al marcar 42 anotaciones.

Nico jugó este sábado ante Racing, entrando de cambio en un duelo que perdió su equipo 2-1.