Erik Lira despierta ilusiones y habla sobre el Mundial de Qatar 2022

El joven mediocampista sueña con ganarse un cupo en el equipo de Gerardo Martino

Por: Gerardo Romero 28 de Diciembre 2021 · 10:35 hs

Los Pumas de la UNAM contaron este 2021 con la aparición de una joven promesa mexicana, el mediocampista Erik Lira, quien con sus actuaciones en el terreno de juego logró alcanzar la titularidad en el equipo dirigido por Andrés Lillini, además de ganarse las miradas de varios equipos del país.

El contención se consagró como una de las figuras más importantes de los felinos para este año, ganándose el derecho a disputar un par de partidos amistosos con la Selección Mexicana que dirige Gerardo Martino, hecho que le ha causado el sueño de ser uno de los elegidos para disputar el Mundial de Qatar 2022.

"Yo sí me veo en Qatar, creo que hay que partir desde ahí. Sabemos que es complicado, que hay jerarquías, procesos de Selección, pero yo en lo personal me veo y voy a trabajar para eso y no dependerá de mí", detalló el jugador al diario Récord.

Lira se ganó su participación en los amistosos que disputó el Tri contra las selecciones de Ecuador y Chile, además de disputar 20 partidos con Pumas en el torneo Apertura 2021, competencia en la que lograron llegar hasta las semifinales. A pesar de este hecho que lo convirtió en uno de los jugadores jóvenes más importantes, el mediocampista resaltó que desea trabajar mucho para mejorar en los próximos meses.

"Va a ser la mejor versión (de mí), voy a trabajar en todos los aspectos, físico, mental, psicológico, todo, me voy a cuidar, voy a tratar de hacer lo mejor porque primero quiero lo mejor para el club y lo que venga porque estoy listo para lo que venga", afirmó.