Erling Haaland realiza una curiosa petición al Borussia Dortmund

El delantero noruego realizó un curioso pedido al Borussia Dortmund de cara a su futuro

Por: Alejandro Liporacci 17 de Abril 2022 · 21:06 hs

El delantero noruego Erling Haaland volvió a marcar con el Borussia Dortmund durante este sábado en la goleada que le propinó el equipo minero al Wolfsburgo por marcador de 6-1. El noruego anotó un doblete y dió una asistencia a favor de los suyos.

En medio de los rumores que lo tienen en la lista de dos clubes importantes como el Manchester City de Pep Guardiola y el Real Madrid de Carlo Ancelotti, la prensa alemana ha dado una nueva información con relación a su futuro fuera del Dortmund.

Al parecer el delantero escandinavo habría solicitado al Borussia Dortmund no divulgar su historial de lesiones, con el fin de que tal información no interfiera con su salida hacia otro club durante el próximo mercado de fichajes.

"Aún no está libre de dolor. No podemos empujarle a hacer algo que no quiere para sí mismo. Es imposible que no tenga dolor. Me mandaron una foto en la que se podía ver que tenía el pie torcido 90 grados, algo se tuvo que romper", aseguró su entrenador Marco Rose en rueda de prensa.

El delantero o parte de su entorno hasta los momentos no han dado su versión con respecto a lo dicho por su entrenador, mientras se sigue asegurando que el futuro del jugador se conocerá en poco tiempo.