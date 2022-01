¡Es oficial! Luis Díaz jugará en el Liverpool

Liverpool estalló de alegría tras oficializarse el fichaje de Luis Díaz

Por: Alejandro Liporacci 30 de Enero 2022 · 16:28 hs

Finalmente este domingo y a falta de un día para que se cierre el mercado de fichajes invernales, se hizo oficial la contratación del atacante colombiano Luis Díaz por el Liverpool inglés. El conjunto red se hizo con uno de los jugadores más codiciados en el mercado europeo, pero el deseo del cafetero sólo estaba en vestir la camiseta del club de Anfield siendo un plus para el fichaje del delantero.

Díaz que actualmente está con la Selección Colombia preparando su próximo duelo ante Argentina pasó la primera parte de los exámenes médicos en la concentración cafetera, y se espera que se una a los ingleses luego de concluida la fecha FIFA. El nacido en Barranquilla usará el número '23' con el Liverpool, diferente al '7' que ostentaba en el Porto o la '14' que usa con Colombia, y formará un ataque de ensueño con Mane, Firmino, Jota y Salah.

Durante su estancia con el conjunto portugués, el delantero aportó 41 goles y 19 asistencias durante los 125 partidos que disputó con el club, siendo el año 2021 el mejor de toda su carrera. Díaz estará ligado al Liverpool por las próximas cinco temporadas y media, y su coste final ronda los 50 millones de euros más bonificaciones, una nueva ganancia para el Porto.

Por su parte, Jürgen Klopp fue preguntado por la llegada del colombiano y el técnico alemán no ocultó su alegría por ficharle: "Luis Díaz eres jugador que realmente queríamos. Llega en enero porque no podíamos permitirnos perderlo. Tiene la necesaria para adaptarse física y mentalmente. Merecíamos añadir calidad. Los mejorará ahora y en el futuro. No puedo estar más feliz".