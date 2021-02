Es viral: Casillas se compró el auto de una mítica serie de los 80 (+FOTO)

Según afirmaron algunos seguidores del mítico exportero español, se trata de una réplica del Pontiac Firebird Trans Am de 1982 que se inmortalizó en la serie, aunque el original estaba en venta recientemente

Por: Diario AS 20 de Febrero 2021 · 13:33 hs

Iker Casillas es reconocido mundialmente por su estupenda carrera futbolística. Ganó todo tipo de títulos en diferentes equipos y sumó una Copa del Mundo con España en Sudáfrica 2010. Pero, en tiempos recientes tuvo apariciones en su red social a causa de otro rubro que apasiona al arquero: los automóviles.

La última novedad del garaje de la leyenda del Real Madrid es una réplica del Auto Fantástico, un símbolo en los años 80 que genera nostalgia para cualquiera que vivió esa época. El exportero lo presentó a través de su cuenta en Instagram.

“Aquellas series con las que crecimos. Llegaron los 80 y tanto El Equipo A y El Coche Fantástico eran series seguidas por miles y miles de españoles. Quién no ha dicho la famosa frase cogiendo muñeca en vilo y hablando al reloj: ‘Kitt, te necesito!’ Era un adelantado a su tiempo Michael Knight, ya tenía este reloj tan moderno que te informa de los pasos que haces al día”, escribió Casillas

Según afirmaron algunos seguidores es una réplica del Pontiac Firebird Trans Am de 1982 que se inmortalizó en la serie. Uno de los detalles, entre otros, para saber que no es el original lo aclaró un fanático en el posteo: “El volante de Kitt no era redondo, fallo”. Lo llamativo del caso es que semanas atrás se conoció que el auto de David Hasselhoff se estaba subastando.

El arquero prefirió salir de los autos deportivos de moda y se compró un clásico que volvió locos a los fanáticos de los motores en redes sociales. La réplica del vehículo que conducía Hasselhoff en cada episodio es un gusto que se da Casillas luego de su exitosa carrera.