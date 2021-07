¡Escándalo! Boca quedó fuera de la Copa por el VAR y en los penales y luego hubo gravísimos incidentes ¡MIRA LOS VIDEOS!

Tras un gol anulado a instancias del VAR y luego de perder en los penales, el plantel de Boca reaccionó violentamente y rompió todo lo que tenía a mano.

Por: Redacción Pasión Fútbol 20 de Julio 2021 · 23:00 hs

Boca quedó eliminado tempranamente de la Copa Libertadores de América al caer en los penales ante el Atlético Mineiro en Brasil.

Los dirigidos por Miguel Russo se habían puesto en ventaja con un gol convertido por Marcelo Weigandt, pero al igual que en el partido de Ida en la Bombonera el tanto fue anulado por posición adelantada de Diego González.

Tras ocho minutos de demora, el árbitro uruguayo fue a ver el monitor y a instancias de la tecnología consideró que hubo posición adelantada por lo que invalidó el gol.

Al finalizar el partido nuevamente empatado en cero, se debió proceder a la definición por tiros penales y allí Boca tuvo una pésima puntería ya que solamente Marcos Rojo convirtió su penal, errando el colombiano Villa, Rolón y el capitán Izquierdoz.

El arquero Everson de Atlético Mineiro se convirtió en la figura del partido al atajar los remates de Villa y de Rolón y al convertir el quinto y decisivo penal que cerró el partido.

Resumen del partido Atlético Mineiro - Boca

Atlético Mineiro 0 (3) - Boca 0 (1).

Estadio: Mineirao (Belo Horizonte)).

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

Atlético Mineiro: Everson; Mariano, Dodó, Júnior Alonso, Nathan; Allan, Tché Tché, Matías Zaracho, Ignacio Fernández; Hulk y Jefferson Savarino. DT: Cuca.

Boca: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Agustín Sández; Cristian Medina, Esteban Rolón, Diego González; Cristian Pavón, Norberto Briasco y Sebastián Villa. DT: Miguel Ángel Russo.

Cambios en el segundo tiempo:25m Eduardo Sasha por Tché Tchê (AM), 34m Alan Franco por Zaracho (AM) y Dylan Borrero por Savarino (AM), 35m Nicolás Orsini por Briasco (BJ), 45m Jorman Campuzano por Diego González (BJ) y Aaron Molinas por Medina (BJ), 45m+3 Hyoran por Alan (AM) y Calebe por Dodó (AM).

Definición por penales:

Para Mineiro marcaron: Fernández, Junior Alonso y Everson y erraron Hulk y Hyoran.

En Boca marcó Rojo y erraron: Villa, Izquierdoz y Rolón.

Tras la eliminación, el escándalo

Boca sintió que fue despojado, tanto en el partido de ida como en el de vuelta, y el plantel reaccionó violentamente en los pasillos del estadio Mineirao. Las imágenes se registraron en diversas cuentas de Twitter y allí se puede ver la violencia de los hechos.

Allí se puede ver que las agresiones fueron mutuas y que la policía quiso llevar detenidos a dos jugadores de Boca, ante lo cual el plantel se plantó y dijo que si llevaban a alguno iban todos juntos.

También se puede apreciar que las autoridades tiraron gases lacrimógenos, lo que afectó a muchos jugadores.

En el momento de escribirse esta nota Boca aún está en el estadio Mineirao y no se definió todavía cómo seguirá la historia.