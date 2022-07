Escándalo en Argentina, golpes al árbitro y jugadores detenidos

En Floresta, se enfrentaron Barracas Central y Patronato, y se produjeron fallos arbitrales que provocaron un escándalo. Golpes, policias heridos y futbolistas detenidos.

Por: Mauro Palacios 27 de julio 2022 · 13:01 hs

La noche del martes en el estadio de All Boys, se vivió un escándalo pocas veces visto, por la Liga Profesional, se enfrentaron Barracas Central y Patronato y ya es conocida la historia.

Ambos se juegan la permanencia en la primera división y se produjeron fallos muy polémicos que generaron un cambio el resultado, que finalizó 2-1 para quien hace de local en Floresta, Barracas Central.

Jorge Baliño, juez del partido, habló en TyC Sports y expresó como fue su desempeño en el partido en el Estadio Islas Malvinas de All Boys. "En las decisiones trascendentes se actuó bien y se sancionó bien”.

"En cancha percibí el toque del jugador de Patronato porque cuando el defensor de Barracas despeja hay un roce que hace que el balón salga hacia el costado que si naturalmente un le pega así la pelota no sale hacia atrás. En cancha me dio la sensación que estaba adelantado tras el rebote. Por eso se sancionó fuera de juego".

"En la cancha uno va trasmitiendo información en cada momento. Le informé a la cabina del VAR que la jugada viene de un rebote y ellos lo analizaron. La decisión que se tomó es la correcta”.

También, habló del gol anulado a Patronato por falta previa para Barracas y remarcó. "En la falta del penal estoy bien ubicado, la jugada es rápida. En la cancha me dio la sensación que el jugador se cayó, pero cuando el VAR me llamó con la cámara 6 y 7 detrás del arco. La revisé y veo contacto sobre el pie de apoyo. No me quedó dudas que fue”.

Sobre el informe post partido, a tener en cuenta, ya que Patronato recibirá a Boca Juniors, Jorge Baliño señaló que todavía no realizó el informe con lo sucedido. "Sava me chocó, pero no me pegó. Después alguien me tiró patadas, pero no se el nombre. Jugadores no hay muchos, fueron empujones con la Policía, pero conmigo nadie. Del cuerpo técnico, sí”.

Además, habló de la charla que tuvo con Federico Beligoy y explicó por qué no dirige la próxima fecha en la Liga Profesional y afirmó. "Respaldó mis decisiones y la de los seis del equipo arbitral. Esta fecha no tenía partido. Tengo un encuentro de Copa Argentina el miércoles".

Quién también habló en exclusiva por TyC Sports fue Federico Beligoy, Director Nacional del arbitraje, y reforzó y felicitó a Jorge Baliño y a todos los integrantes del cuerpo arbitral en la noche de Floresta, en la cancha de All Boys.

Federico Beligoy dejó clara su postura sobre el tema, y aclaró que el VAR en la Argentina lleva 17 partidos y hay mucho para seguir avanzando y aprendiendo. "Las decidiones estuvieron bien tomadas".

"En el penal, se ve claramente la infracción del jugador de Patronato". Quizá esta fue una de las frases más polémicas, ya que está a la vista de todos que en ningún momento existe un contacto que le genere al jugador de Barracas continuar con la jugada ni provocar la caída.

Cerró con una definición sobre una de las grandes polémicas en el fútbol, que llegó para quedarse. "Estamos satisfechos de como funciona el VAR en Argentina"